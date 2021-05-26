Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir - Son Dakika

Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir

26.05.2021 15:41

- Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir Dündar, Filistinli gençleri Fetih Müzesi'nde ağırladı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrencileri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı.

- Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir

Dündar, Filistinli gençleri Fetih Müzesi'nde ağırladı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrencileri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Filistinli öğrencilerden Samira Hasan, İsrail'in bombalı saldırılarından kurtulan Gazze'deki ailesiyle müzenin fotoğraflarını paylaşırken duygusal anlar yaşadı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası Bursa'da öğrenim gören öğrencilerle buluşmalar gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son olarak Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Misafir öğrencileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırlayan Başkan Dündar, Türk milletinin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

Samira'dan Gazze'deki Ailesine 'Fetih' Morali

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız ve öğretim görevlileri ile birlikte Fetih Müzesi'ni gezen Filistinli öğrenciler, Bursa'nın fetih gününün anlatıldığı müzede duygusal anlar yaşadı. Osmanlı'nın kuruluşundaki Bursa'yı hayranlıkla inceleyen öğrenciler, dev küre içinde adeta o günleri canlı yaşadıklarını ifade etti. Gazze'deki ailesinin bir hafta önce İsrail'in bombalı saldırılarından son anda kurtulduğunu anlatan Samira Hasan, "İsrail'in bombalarından biri babamın arabasına gelmiş. Çok şükür ailem o saldırıdan sağ kurtuldu. Fetih Müzesi'nde çektiğim fotoğrafı babama gönderdim, çok mutlu oldu. İnşallah, ailem 1 ay sonra Bursa'ya gelecek ve onları hemen bu müzeye getireceğim" dedi.

"Sadece Türkiye Yanımızda"

Öğrencilerden Ahmad Abu Arra ile Yusuf Naser de, Fetih Müzesi'nin kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Filistinliler için Osmanlı'nın yeri çok ayrı. Geçmişte Osmanlı'nın verdiği desteği şimdi Türkiye veriyor. Türkler, bizim için çok güzel şeyler yaptı. Her zaman yanımızda oldu. Arap ülkeleri aynı desteği vermedi. Bu müzede Osmanlı'nın kuruluş günlerini adeta yeniden yaşadık. Çok güzel bir müze olmuş. Bu büyük eseri kazandırdığı ve bizleri burada ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederiz" diye duygularını dile getirdi.

Dündar: "Çok Çalışıp Güçleneceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Filistinli öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti. Başkan Dündar, "Osmanlı'yı kuran şehir Bursa'da yaşıyoruz. Osmanlı'nın asırlar boyu süren devlet felsefesinin temelleri bu güzel şehirde atıldı. Osmanlı, bu yönetim anlayışıyla dil, din mezhep gözetmeksizin bütün insanlığı kucakladı. Günümüz dünyasına baktığımızda uluslararası ilişkilerin ana konusu menfaat oldu. Menfaat varsa uluslararası ilişkiler devam ediyor. İnsani ilişkiler, zaten söz konusu değil. İnsanın hiçbir değeri yok. Demokrasi ve insan hakları, konuşulurken çok iyi kullanılır ama sadece emperyalist devletlerin menfaatlerine göre kullanılır. Mazlum Müslüman ülkelere gelince, orada insanın hiçbir hükmü kalmıyor. Filistin, bunun en bariz örneğidir. Bu zamana kadar Filistin halkının topraklarından nasıl sürüldüğünü kimse görmemişti. Türkiye'nin gayretleri ile o haritayı bugün bütün dünya görmeye başladı. Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda güçlenmesi ile bu konular gündeme geliyor" dedi.

Bütün bu meseleleri çözmek için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu sorunları aşmamız için çok çalışacağız ve güçleneceğiz. Sizler de burada okuyup çalışıyorsunuz. Bursa'da 90 farklı ülkeden öğrenci, üniversitede öğrenim görüyor. Farklı ülkelerden arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Gelecekte de bu anlayışınızı yönetimlere yansıtacaksınız.

Birlik içerisinde olmamız lazım, çalışarak ekonomik olarak güçlenmemiz lazım. O zaman başarırız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yakınlarıyla ilgili son durumlarını tek tek soran Başkan Dündar, aileleri saldırıya maruz kalan öğrencileri dinlerken duygulandı.

Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir
Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir
Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir
Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir

Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Filistinli öğrenciler Türkiye'ye müteşekkir - Son Dakika


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