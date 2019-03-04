Son Dakika Haberleri: Filistinli Öğrencilerden Rektör Karakaya'ya Ziyaret

Filistinli Öğrencilerden Rektör Karakaya'ya Ziyaret

48 dakika önce

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ile bir araya geldi.

Filistinli Öğrencilerden Rektör Karakaya'ya Ziyaret, System.String[]
Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Al-Quds Open Üniversitesinden KA107 Öğrenci Değişim Programı ile AEÜ'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile buluştu.

Rektörlük toplantı salonunda yapılan görüşmede konuşan Rektör Karakaya, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Türkiye ile Filistin arasındaki olumlu ilişkiler sayesinde Kırşehir'de eğitim gördüklerini belirtti.

Öğrencilerle sık sık bir araya gelerek onların talep ve görüşlerini aldıklarını anlatan Karakaya, "Filistin'deki öğrenci kardeşlerimiz Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesinde bizlerle birlikte oldukları için mutluyuz. Yabancı öğrenciler aldıkları eğitimlerin yanı sıra gittikleri illerde Kırşehir'i anlatıyorlar. Bu da başka öğrencilerinde üniversitemizi tercih etmeleri için katkı sağlıyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin her türlü sorununun çözümünde onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne Ahi Evran Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenci sayısı da onlarca kat arttı." sözlerini kullandı.

Filistinli öğrenciler ise ülkelerine döndüklerinde Kırşehir'i, Ahi Evran Üniversitesini arkadaşlarına tavsiye edeceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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