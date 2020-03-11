Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu'da bir Batı sömürge projesidir" - Son Dakika
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Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu'da bir Batı sömürge projesidir"

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konulu konferansta konuşan Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah El-Uveysi, "İsrail, Batı'nın sömürgeci bir yapısıdır.

Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi:

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konulu konferansta konuşan Filistinli Prof. Dr. Abdulfettah El-Uveysi, "İsrail, Batı'nın sömürgeci bir yapısıdır. Batı'nın yardımı olmadan İsrail kesinlikle ayakta duramaz. Başlangıçta İngiltere yardımcı oldu. Şimdi de İsrail'e Birleşmiş Milletler adı altında Amerika yardım ediyor" dedi.


Beytül Maktis Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" adlı konferans Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Filistinli Profesör Abdulfettah El-Uveysi katıldı.


İsrail'in Ortadoğu'da bir batı sömürge projesi olduğunun altını çizen El-Uveysi, "İsrail, Batılıların Ortadoğu'da bir batı sömürge projesi olarak kurulan ve burada devam etmesi gerektiğini savunan bir projedir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bu projeler daima İngilizler ve Siyonistler tarafından ortaya atılmıştır. Daha önce Fransa'nın bir projesi vardı fakat onlar başarılı olamadı. Daha sonra İngiltere bu projeyi üstlendi ve maalesef bu konuda başarılı oldular" diye konuştu.


"Mısır güçlü olursa Arap devletleri de güçlü olur"


Prof. Dr. El-Uveysi, Ortadoğu bölgesinde Mısır'ın önemli bir konum olduğunu belirterek devamında şunları söyledi:


"Mısır jeopolitik konumundan dolayı uluslararası ilişkiler literatüründe o bölgenin merkezi konumunda. Kim Mısır'a tahakküm ederse Arap devletlerine de tahakküm eder. Mısır güçlü olursa Arap devletleri de güçlü olur. Mısır zayıf olursa Arap devletleri de güçsüz olur. Eğer bu örneği görmek istiyorsak şu anki Mısır'ın durumuna bakabiliriz. Biz uluslararası diplomaside Mısır'ı, Sisi'nin yapmış olduğu inkılaptan sonra başarısızlığa uğramış bir devlet olarak görüyoruz."


İsrail ile Batı sömürgeciliği arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren El-Uveysi, Batı'nın yardımı olmadan İsrail'in kesinlikle ayakta duramayacağını ifade etti. El-Uveysi, "İsrail, batının yardımı olmadan devam edemez. Başlangıçta İngiltere yardımcı oldu. Şimdi de İsrail'e Birleşmiş Milletler adı altında Amerika yardım ediyor. İsrail, Batı'nın hala sömürgecilik projesidir" dedi. - KARABÜK

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Karabük, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
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