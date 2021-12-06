Filistinli ressam Gazze'deki evini sergi salonuna çevirdi - Son Dakika

Filistinli 84 yaşındaki ressam Muhammed el-Astal, Gazze Şeridi'ndeki evini 1940-1999 yıllarında Filistin'de hayatın çeşitli yönlerini belgeleyen birbirinden ilginç tabloların yer aldığı bir sergi salonuna dönüştürdü.

Astal, Gazze'deki evinde demiryolları, trenler, eski pazarlar, tarihi yapılar, sahil boyunca uzanan narenciye ve sebze tarlaları ile Filistinlilerin folklorik oyunu "debke"yi tuvale yansıttığı 60 yılın emeği tablolarını sergiliyor.

Filistinli ressam, evini tümüyle bir sanat galerisine dönüştürmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve yakında bir galeri olarak hizmet vereceğini belirtiyor.

Tablolarında Filistin'i anlatıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde dünyaya gelen Astal, hayatını mesleği olan gazeteciliğin yanı sıra sanata, resme ve fotoğrafa adamış biri.

Uzun yıllar Kuveyt ve ABD'de yaşayan Astal, tablolarında ise zihnindeki Filistin'i anlatıyor.

Astal, AA muhabirine, resim tutkusunu ve evini sanat galerisine dönüştürme fikrini anlattı.

Güzel sanatlar eğitimi almak için 1956'da Mısır'a gittiğini ve orada 5 yıl kaldığını belirten Astal, Gazze'ye döndüğünde bir fotoğraf stüdyosu açtığını 1960-1967 yıllarında çalışmalarını burada yürüttüğünü dile getirdi.

"1967 yılında Kuveyt'e gittim ve orada tam 24 yıl yaşadım. Kuveyt'te de bir fotoğraf stüdyosu ve resim atölyesi açtım." diyen Astal, foto muhabirliğinin yanı sıra El-Arabi, El-Muallim ve Afak gibi dergilerde ressam ve çizer olarak çalıştığını kaydetti.

"Kendi gözlerimle görüp zihnime kazıdıklarımı tuvale işledim"

Astal, 1991'de patlak veren Körfez Savaşı sonrasını ise şöyle aktardı:

"Körfez Savaşı sırasında ABD'ye taşındım. Tüm bu süreçlerde resimden hiç kopmadım. Çalışmalarımda toplumsal kültür ve mirasa yönelik konulara yoğunlaştım. Hiçbir tablomu satmadım. Çoğu reel yaşama ilişkin eserler. Kendi gözlerimle görüp zihnime kazıdıklarımı tuvale işledim."

Filistinli ressam, ABD'den Gazze'ye her gelişinde çantasında birer ikişer getirdiği tabloları artık gün yüzüne çıkararak sergilemeye karar verdiğini söyledi.

Astal, "Gazze'deki ailemi ve yakınlarımı her ziyarete geldiğimde tablolarımın bir kısmını da yanımda getiriyordum. Sonrasında buradaki boş evimi tümüyle bir sanat galerisine dönüştürme kararı verdim. Buranın herkesin gelebileceği kültürlerine ve eski yaşam tarzlarına ilişkin eserleri görebileceği bir yer haline gelmesini arzuladım." diye konuştu.

Tablolar kültürel bir arşiv niteliğinde

Tablolarına konu olan birçok sahnenin artık gerçekte bulunmadığına dikkati çeken Astal, eserlerinin kültürel bir arşiv niteliği taşıdığını ve son 50-60 yılın hayat tarzını belgelediğini vurguladı.

Resimlerimi dayanıklı kumaştan yapılmış tuvallere çizdiğini, zaman geçse de yağlıboya renklerin parlaklığı ve kalitesini kaybetmediğini söyleyen Astal, yaklaşık 450 tablosu bulunduğunu ve ilerleyen yaşına rağmen resim yapmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Bazı tablolarının kendisiyle birlikte seyahatlere çıktığını anlatan Astal, resim yapmak için daha çok gece ya da sabahın erken saatlerini tercih ettiğini söyledi.

Astal, evini bir sanat galerisine dönüştürecek olmaktan son derece mutlu olduğunu ve bir hayalini gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.