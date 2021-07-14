Filistinli ressamdan Ayrım Duvarı'na "İsrail ırkçılığı" temalı çizim - Son Dakika

Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria'da kalan bölümüne "İsrail işgalinin ırkçılığı" temalı bir resim çizdi.

Beytullahim kentinde yaşayan 32 yaşındaki Sebatin, Ayrım Duvarı'na, miğferini çıkardıktan sonra yüzünde ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün maskesi, elinde silah bulunan bir İsrail askeri; karşısına da balığını fanusu içinde taşıyan Filistinli bir çocuk resmetti.

AA muhabirine konuşan Filistinli sanatçı, "Bu resimde İsrail askeri, miğferini çıkararak gerçek yüzünü gösteriyor." dedi.

KKK'nın ırkçı tavrının bugün, Gazze Şeridi'ni bombalayan, Kudüs'teki Filistin mahallelerini tehcir etmeye ve Yahudi yerleşimlerin sayısını artırmaya çalışan, tüm Filistin topraklarında ihlaller gerçekleştiren İsrail'de görüldüğünü ifade eden Sebatin, duvara elindeki balık fanusuyla resmettiği çocuğun ise İsrail'in mayıs ayında düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukları temsil ettiğini dile getirdi.

Sebatin resimdeki çocuk ile askerde görülen ırkçılık arasında bir bağlantı kurmanın mümkün olmadığını, ırkçı gruplar ile Filistinli çocuk arasında barış olmasının da bir yararı bulunmadığını kaydetti.

ABD'de iç savaşın sona ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 1865'te kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşıt görüşleriyle biliniyor.

Filistinli ve yabancı ressamlar, Ayrım Duvarı'na ve İsrail işgaline tepki göstermek amacıyla söz konusu duvara çeşitli çizimler yapıyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.