Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor - Son Dakika
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Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor

18.10.2022 13:28

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams'ın detay görüntüleri Saat tamirinden detay görüntüler Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams ile röportaj Saat tamir dükkanından detaylar GAZZE - Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yaşayan 83 yaşındaki Filistinli İbrahim El-Hams, 65 yıldır...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams'ın detay görüntüleri

Saat tamirinden detay görüntüler

Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams ile röportaj

Saat tamir dükkanından detaylar GAZZE - Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yaşayan 83 yaşındaki Filistinli İbrahim El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor. El-Hams, bozuk saatleri Refah'taki dükkanında büyük titizlikle parçalara ayırıp tamiratını gerçekleştiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gazze, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor - Son Dakika
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