Filistinli saat ustası El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor

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Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams'ın detay görüntüleri
Saat tamirinden detay görüntüler
Saat ustası Filistinli İbrahim El-Hams ile röportaj
Saat tamir dükkanından detaylar GAZZE - Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yaşayan 83 yaşındaki Filistinli İbrahim El-Hams, 65 yıldır zamanı ayarlıyor. El-Hams, bozuk saatleri Refah'taki dükkanında büyük titizlikle parçalara ayırıp tamiratını gerçekleştiriyor.
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