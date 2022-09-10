Sağlık Görevlileri: Batı Şeria'daki Çatışmalarda 37 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sağlık Görevlileri: Batı Şeria'daki Çatışmalarda 37 Kişi Yaralandı

10.09.2022 23:32
Sağlık Görevlileri: Batı Şeria'daki Çatışmalarda 37 Kişi Yaralandı

Filistinli sağlık personeli ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 37 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Filistinli sağlık personeli ve görgü tanıkları, Cuma günü Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 37 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, yaralılar arasında bulunan 3 kişinin İsrail askerlerinin silahlarından çıkan gerçek mermilerle, 9 kişinin de plastik mermilerle vurulduğunu, diğerlerinin ise atılan göz yaşartıcı gazlardan etkilendiğini duyurdu.

Filistinli görgü tanıklarına göre, Nablus kentinin güneyinde ve doğusunda yer alan Beita ve Beit Dajan köyleriyle Kalkilya kentinin doğusundaki Kafr Kaddum köyünde İsrail yerleşimlerine karşı çıkan protestocularla İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre göstericiler, köylerin dışında konuşlanan İsrail askerlerine taş attı ve lastik yaktı.

Kafr Kaddum köyünde halk direnişini koordine eden Murad Eshteiwi Xinhua'ya verdiği demeçte, İsrail askerlerinin, köylerine karşı uygulanan önlemleri reddeden Filistinli protestoculara saldırmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığını söyledi.

İsrail yetkilileri olaylar konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Haziran 1967'deki Ortadoğu Savaşı'nda Filistinlilerin üzerinde hak iddia ettiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, o zamandan beri bu bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

İsrail ordusunun Filistinli militan ve göstericilere karşı askeri eylemlerini artırmasının ardından Batı Şeria'daki gerilim son günlerde tırmanışa geçti.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Görevlileri: Batı Şeria'daki Çatışmalarda 37 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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