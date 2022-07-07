Filistinli sanatçı Ayrım Duvarı'na çizdiği Şirin Ebu Akile resmiyle Biden'a karşılama hazırladı - Son Dakika
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Filistinli sanatçı Ayrım Duvarı'na çizdiği Şirin Ebu Akile resmiyle Biden'a karşılama hazırladı

07.07.2022 11:23
Filistinli sanatçı Ayrım Duvarı'na çizdiği Şirin Ebu Akile resmiyle Biden'a karşılama hazırladı

Filistinli sanatçı Takiyyuddin Sebatin, bu ayın ortasında Beytullahim'i ziyaret etmeyi planlayan ABD Başkanı Joe Biden için Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na, İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını resmettiği bir görsel hazırladı.

Filistinli sanatçı Takiyyuddin Sebatin, bu ayın ortasında Beytullahim'i ziyaret etmeyi planlayan ABD Başkanı Joe Biden için Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'na, İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını resmettiği bir görsel hazırladı.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Beytullahim kentinde kalan kısmına cadde üzerinden araçla seyir halindeyken görülecek şekilde Şirin Ebu Akile'nin portresini resmeden Sebatin, Filistin halkının, gazetecinin öldürülmesinin ardından ABD'nin tutumuna duyduğu öfkeyi ve tepkiyi bu şekilde ifade etmek istediğini belirtiyor.

Çelik yeleğindeki "basın" kelimesi yerine "adalet" yazdı

Ebu Akile'nin giydiği çelik yelek üzerindeki "basın" yazısı yerine "adalet" kelimesini koyan Filistinli sanatçı, portrenin yanına da "Canlı yayın devam ediyor" ifadesini yazdı.

AA muhabirine konuşan Sebatin, şunları kaydetti:

"Biden Kudüs'ten gelip Beytullahim'e girdiğinde ilk olarak gördüğü şey bu resim olacak. Duvara çizdiğim bu portre, Ebu Akile'nin kurban gittiği suikast karşısında ABD'nin takındığı tavra tepkidir. Bu duvar ve bu resim Biden'e şunu diyor aslında: Hoş gelmedin. Ziyaretini de hoş karşılamıyoruz. Ebu Akile meselesine adaletle yaklaş ve işgalcilerin tarafını tutma."

Sebatin, Biden yönetiminin adaleti sağlayamayacağının da çok açık olduğunu savundu.

ABD, Filistinli gazetecinin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 4 Temmuz'da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik yürütülen adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.???????

Sözcü Price, "Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de aynı gün yaptığı açıklamada, inceleme sonucunun Ebu Akile'nin vefatından sorumlu olanları belirlemenin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu dile getirmişti.

Filistin Başsavcılığı ise ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmamasına tepki göstermişti.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.???????

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli sanatçı Ayrım Duvarı'na çizdiği Şirin Ebu Akile resmiyle Biden'a karşılama hazırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli sanatçı Ayrım Duvarı'na çizdiği Şirin Ebu Akile resmiyle Biden'a karşılama hazırladı - Son Dakika
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