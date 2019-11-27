Son Dakika Haberleri: Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)
Son Dakika Güncel Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2) - Son Dakika

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)

6 saat önce

Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor.

Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor.

İkinci İntifada sırasında babasının yanında İsrail askerlerinin vurduğu Muhammed Durra, Filistin'in geleneksel kıyafetlerinden kefiye, sanatçının bakır ve çelik tel kullanarak yaptığı eserlerin başında geliyor.

AA muhabirine foto muhabirliğinden, modern sanata uzanan serüveninden bahseden Hatib, her iki işinde de İsrail'in ihlallerine vurgu yaptığını ve Filistin'in hikayesini anlattığını dile getirdi.

Batı Şeria'nın batısındaki Bilayn kentinde bulunan evinin avlusunu atölyeye dönüştüren Hatib, "14 yıl boyunca foto muhabirliği yaptım. İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlallerini ve Filistinlilerin protestolarını görüntüledim. Şu anda da yaptığım her eser bir mesaj taşıyor. Sanat aracılığıyla tüm dünyaya Filistin halkının hikayelerini anlatıyorum." dedi.

İsrail'in protesto edildiği gösterilerde birçok arkadaşının tutuklandığını, yaralandığını veya şehit edildiğini ifade eden Hatib, "Filistinlilere yapılan haksızlıkları 14 yıl kameramla gösterdim, bugün ise yaptığım eserlerle." diye konuştu.

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)

Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:13 Kaynak: AA
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