Filistinli sanatçıların Kudüs konulu seramik çalışmalarının yer aldığı sergi Doğu Kudüs'te ziyarete açıldı - Son Dakika

Filistinli sanatçıların işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembollerini seramiğe işlediği eserlerin sergisi yoğun ilgi gördü.

Tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi, Filistin Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği'nin (AB) katkılarıyla hazırlanan sergiye, Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistinli ünlü sanatçı ve heykeltıraş Süleyman Mansur ile çok sayıda davetli katıldı.

Mescid-i Aksa'da yer alan Kubbetu's Sahra ile Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı başta olmak üzere Filistinli sanatçıların işlediği seramik eserler ziyaretçilerin beğenisi kazandı.