Son dakika haber: - Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haber... - Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı BALIKESİR - Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sındırgı'da Şerif Paşa Camii de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün işgalden kurtulması için eller semaya açıldı. Gıyabi cenaze namazına pandemi kuralları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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