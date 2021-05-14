Son dakika haber: - Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

- Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
BALIKESİR - Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sındırgı'da Şerif Paşa Camii de cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün işgalden kurtulması için eller semaya açıldı.
Gıyabi cenaze namazına pandemi kuralları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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