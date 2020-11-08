Filistinli Semih dede, "özgürlük takvimi"yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu - Son Dakika

Filistinli Semih dede, "özgürlük takvimi"yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu

08.11.2020 13:58

İsrail hapishanesinde 16 yıldır tutuklu oğlunu kucaklamak için gün sayan Filistinli Semih Kağdan (77), ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İsrail hapishanesinde 16 yıldır tutuklu oğlunu kucaklamak için gün sayan Filistinli Semih Kağdan (77), ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gazze'nin Refah kentinde yaşayan Semih Kağdan, 2004 yılında İsrail tarafından özgürlüğü elinden alınan oğlu Abdurrauf'a kavuşacağı anı dört gözle bekledi.

Oğlunun hapishanedeki günlerini sayan Kağdan, onsuz geçirdiği günler için bir takvim hazırladı.

Abdurrauf'un serbest bırakılmasına son bir yıl kala 365'ten geriye doğru hazırladığı takvimle, geçen günleri bir bir çizen Semih dede, sonunda oğlunu kucaklamanın sevincini yaşadı.

"Özgürlük takvimi" ismini verdiği çizelgede sona gelen Semih dede, kalan 1 günün üzerini ise oğlunun isteği üzerine çizmedi.

AA muhabirine konuşan Semih Kağdan, yıllardır oğlunun yolunu beklediğini ve bunun için gün saydığını dile getirerek, "Oğlumun isteği üzerine, ona kavuşacağım gün için hazırladığım takvimin son gününün üzerini çizmedim. O son günü ona bıraktım. Uzun yıllar beklediğim ana kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Yıllar içinde en zorunun oğlunu beklediği son sene olduğunu, son yıl kendisini için zamanın çok yavaş aktığını söyleyen Semih dede, "Yıllarca acı ve azap dolu bekleyişin ardından oğlunu kucaklayan bir babanın hissettiklerini tarif etmek mümkün değil." diye konuştu.

"Son esir özgürlüğüne kavuşana dek bu günün üzerini çizmeyeceğim"

Serbest kalan Abdurrauf Kağdan (42), İsrail hapishanelerinden tutuklu Filistinliler bulunmasından dolayı babasının hazırladığı takvimde kalan son 1 günü silmemesini istediğini belirterek, "Babam bu son günün üzerini çizmeyi bana bıraktı. Ama ben İsrail hapishanelerindeki en son esir özgürlüğüne kavuşana dek bu günün üzerini çizmeyeceğim." dedi.

"Esirler, Filistin davası için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendilerine destek olunmasına ihtiyaçları var. Yanlarında durulmasına ihtiyaçları var." ifadelerini kullanan Kağdan, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

Hapishaneden çıktıktan sonra birkaç yıl önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret eden Kağdan, memleketine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Gazze'de 2004 yılında İsrail askerleri tarafından tutuklanan Kağdan, "Fetih hareketine mensup olmak ve İsrail'e karşı mücadele vermek" suçlamasıyla mahkum edilmişti.

Filistinli Semih dede, özgürlük takvimi yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu
Filistinli Semih dede, özgürlük takvimi yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu
Filistinli Semih dede, özgürlük takvimi yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu
Filistinli Semih dede, özgürlük takvimi yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu

Özgürlük, İsrail, Takvim, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Semih dede, 'özgürlük takvimi'yle 16 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuştu - Son Dakika


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