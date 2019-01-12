Son Dakika Haberleri: Filistinli Sığınmacılara Battaniye Yardımı

Filistinli Sığınmacılara Battaniye Yardımı

1 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı.

Filistinli Sığınmacılara Battaniye Yardımı, System.String[]
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı.

İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen buradan da iç savaş başlayınca Kilis'e yerleşen Filistinlilere törenle battaniye dağıtıldı. İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın Gençoğlu, kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtımı yaptıklarını belirterek, Kilis'te oturan 300 Filistinli aileye battaniye dağıttık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

DHA, İHH, Suriye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu

Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:28:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinli Sığınmacılara Battaniye Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]