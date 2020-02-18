Filistinli şirketlerden İsrail'in katılacağı Dubai EXPO'yu boykot çağrısı - Son Dakika
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Filistinli şirketlerden İsrail'in katılacağı Dubai EXPO'yu boykot çağrısı

7 saat önce

Filistinli şirketler, Arap ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'nı İsrail'in katılımı nedeniyle boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Filistinli şirketlerden İsrail'in katılacağı Dubai EXPO'yu boykot çağrısı, System.String[]

Filistinli şirketler, Arap ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'nı İsrail'in katılımı nedeniyle boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Filistinli 25 şirket ile bir iş federasyonunun imzasıyla yayımlanan ortak yazılı açıklamada, "İsrail'in EXPO'ya katılımı, İsrail'in başta Körfez'dekiler olmak üzere Arap ülkeleri ile son dönemde yaşadığı normalleşmenin açık bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

İsrail ile normalleşmenin sadece Filistin davası açısından değil tüm bölge halkları için de bir tehlike arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Dubai EXOPO'ya katılımı, BAE rejimi ile İsrail arasında ekonomik, askeri, spor ve siyaset alanında gerçekleşen normalleşme zincirinin bir halkasıdır."

Açıklamada ayrıca İsrail ile normalleşmenin "Siyonist düşmanın işlediği suçların üstünü örttüğü" vurgulanarak, Arap ve Müslüman ülkelere Dubai EXPO 2020'yi boykot etmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 10 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da 10 Aralık 2019'da BAE'nin Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların fuara katılacağı bildirilmişti.

EXPO 2020 Dünya Fuarı'nın 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenmesi bekleniyor.

İsrail, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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