Son Dakika Haberleri: Filistinli Siwar'ı Ağabeyi Boğarak Öldürmüş (2)

Filistinli Siwar'ı Ağabeyi Boğarak Öldürmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIİsrail'den İzmit'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filistinli Siwar'ı Ağabeyi Boğarak Öldürmüş (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İsrail'den İzmit'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Zekariya Keblaw ise dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:19 Kaynak: DHA

İsrail, İzmit, Güncel
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