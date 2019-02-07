Filistinli Siwar'ı Ağabeyi Boğarak Öldürmüş (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIİsrail'den İzmit'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI İsrail
'den İzmit
'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Zekariya Keblaw ise dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:19 Kaynak: DHA
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