Filistinli siyasiler, İsrail'in Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırmasının sonuçları konusunda uyardı - Son Dakika

Filistinli siyasiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te olayları tırmandırmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, Filistin halkı için "uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, Kudüs'te yapılan "öldürme" çağrısının, İsrail'deki suç ve nefret ruhunu ve eğitim müfredatının içeriğini yansıttığını belirtti.

Mescid-i Aksa'da namaz kılanların maruz kaldıklarından tamamen İsrail'i sorumlu tutan Iştiyye, bu tür baskınlar ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini tahliye etme girişimlerinden doğacak sonuçlar konusunda uyardı.

Iştiyye, uluslararası toplumu, bu korkunç ihlalleri durdurmak ve özellikle etnik temizliğe maruz kalan Kudüs kentinde olmak üzere Filistin topraklarındaki vatandaşlara koruma sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ve avlularında namaz kılanlara yönelik acımasız baskın ve saldırısını uluslararası toplum ve özellikle ABD yönetiminin çabalarına karşı yeni bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

İsrail hükümetinin tüm bu uluslararası çaba ve müdahaleleri elinin tersiyle ittiğini dile getiren Ebu Rudeyne, Filistin yönetimi ve halkının İsrail'in bu planlarının hayata geçirilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Fetih Merkez Komite Üyesi Hasan eş-Şeyh de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa baskınını İsrail tarafından işlenen bir suç olarak nitelendirdi.

Şeyh, Filistin yönetiminin "kutsal yerlere ve vatandaşlara yönelik bu iğrenç saldırganlığa" yanıt vermek için tüm seçenekler üzerinde çalıştığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya çağırdı.

Bakanlık, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden, Filistin halkının hakları ve sorunlarını ele alırken önceki yönetimin çerçevesinden ve sınırlamalarından kurtulmasını istedi.