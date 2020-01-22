Filistinli STK'dan

Filistinli insan hakları merkezi, dünya liderlerinin Batı Kudüs'te düzenlenmesi planlanan 5. Dünya Holokost Forumu'na katılımının, " İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürmesine teşvik anlamına geleceğini" belirtti.

Himaye İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Foruma katılım, işgalcilerin Filistinlilere karşı işledikleri ihlalleri ve suçları sürdürmelerini teşvik edecek. Aynı zamanda özellikle Doğu Kudüs'te arazilere el konulmasını, yasa dışı yerleşim birimlerinin inşa edilmesini, tehciri hızlandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu Forumun uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli sivillere yönelik ihlaller devam ederken uluslararası barış ve güvenlik kaygılarını ifade eden devlet liderlerinin sözde holokostu anmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı holokostu sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor."

Tüm katılımcı ülkelerin işgal altındaki Kudüs'e gitmek yerine ihlalleri durdurmak için acil önlem almaları gerektiği vurgulanan açıklamada, toplantıya katılacak ülke liderlerine bu kararlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

5. Dünya Holokost Forumu, Yad Vashem Müzesi'nin iş birliğiyle 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.