Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı - Son Dakika
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Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı

08.06.2022 14:37

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'da aracını durdurduğu bir Filistinli, polisin tüfeğini kaparak kaçtı.

İsrail polisinin işgal altındaki Batı Şeria'da aracını durdurduğu bir Filistinli, polisin tüfeğini kaparak kaçtı.

Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı
Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı
Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı
Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı

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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'idari tutuklulara' destek gösterisi düzenlendi Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'idari tutuklulara' destek gösterisi düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli sürücü kontrol noktasında İsrail polisinin silahını alarak kaçtı - Son Dakika
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