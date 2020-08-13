Filistinli taraflardan BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki - Son Dakika

Filistinli taraflardan BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki

Hamas, Fetih ve İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Filistinli taraflardan BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki, System.String[]

Hamas, Fetih ve İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın "Filistin halkının acılarını görmezden gelme", "normalleşme konusunda tehlikeli bir gelişme" olduğunu ifade etti.

"BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir." diyen Kanu, bu anlaşmanın, Filistin toprakları üzerinde siyonist rejime herhangi bir meşruiyet vermeyeceğini kaydetti.

"İsrail ile yapılan böylesi bir normalleşmenin, işgal güçlerini, Filistin halkına karşı daha fazla ihlal gerçekleştirmeye teşvik ettiğini" vurgulayan Kanu, İsrail'in Filistin halkının "baş düşmanı" olarak kalmaya devam edeceğini ve İsrail'i Filistin topraklarından çıkarmak için güç toplamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

"BAE'nin Filistin davasına karşı görevlerinden vazgeçmesi demek"

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki de anlaşmaya tepki göstererek, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması, BAE'nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor." dedi.

İslami Cihad Hareketi ise BAE ile İsrail arasındaki normalleşme için "boyun eğme" ve "teslim olma" ifadesini kullandı.

Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, "İsrail'le normalleşme, boyun eğme ve teslim olmadır. Atılan bu adım, çatışmanın gerçeklerini değiştirmeyecek, aksine işgal yönetimini daha da terörist bir yapıya dönüştürecektir." dedi.

İki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan Şihab, anlaşmanın ayrıca, İsrail hükümetini içine düştüğü krizlerden kurtarma amacı taşıdığını ifade etti.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli taraflardan BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki - Son Dakika
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