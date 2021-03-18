Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi - Son Dakika

Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi

18.03.2021 00:10
Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 gün süren görüşmelerini tamamlayan Filistinli taraflar, Filistin Parlamento seçimleri öncesinde engelleri hafifletmeyi kabul etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 gün süren görüşmelerini tamamlayan Filistinli taraflar, Filistin Parlamento seçimleri öncesinde engelleri hafifletmeyi kabul etti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 gün süren görüşmelerini tamamlayan Filistinli taraflar, Filistin Parlamento seçimleri öncesi engelleri hafifletmeyi kabul etti. Görüşmelerin sonunda taraf liderlerinin şeffaf ve adil seçimler sağlama taahhüdüne sahip olduğunu doğrulandığı kapanış bildirisinde, taraflar Batı Şeria, Gazze şeridi ve Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Filistin topraklarının siyasi ve yasal bütünlüğüne vurgu yaptı. Açıklamada, Filistinli tarafların genel sekreterlerinin son toplantısına dayanarak, Filistin birleşik liderliğinin halk direnişi üzerine oluşumunu tamamladıklarını ve bunu etkinleştirdiklerini doğruladıkları da belirtildi.

Açıklamada, Filistin siyasi tarafların da ulusal ortaklıkları güçlendirmenin yollarını gözden geçirdikleri ve Filistin davasını çevreleyen tehlikeleri tartıştıkları belirtilirken, tarafların Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmenin bir parçası olarak yeni Ulusal Konsey oluşturma mekanizmalarını ve üye sayısını tartıştıkları da kaydedildi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 genel seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılacağını belirtmişti. - KAHİRE

Parlamento, Filistin, Kahire, Mısır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

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