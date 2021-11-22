Filistinli Tarık "Made in Palestine" damgalı klarnetleriyle ülkesinin adını dünyaya duyurmak istiyor - Son Dakika

Filistinli klarnet üreticisi Tarık Cebarin (27), "Made in Palestine" damgalı klarnetleriyle ülkesinin adını dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te nefesli müzik aletlerinin bakım ve imalatı alanında eğitim alan Cebarin, Filistin'in adını taşıyan özel bir fabrika kurma arzusuyla 2015 yılında Batı Şeria'nın Ramallah kentine döndü.

İki yıllık çalışma ve denemelerin ardından basit aletlerle istediği özel klarneti üretmeyi başaran Cebarin, şimdi Arap ülkelerinin sayılı klarnet üreticilerinden ve aynı zamanda nefesli enstrümanların bakım teknisyenlerinden biri.

Ürünlerinde "Made in Palestine" damgasını kullanıyor

Cebarin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürettiğim klarnetlerle Filistin'in adının dünya kültür ve müzik dünyasında yer almasını sağlamak istiyorum." dedi.

Ürünlerinde "Made in Palestine" damgasını kullanan Cebarin, böylece işgal altındaki Filistin topraklarının her insanın vicdanında yer bulmasını sağlayarak dünyaya bu üretimin tamamıyla Filistin'de gerçekleştirildiği mesajını vermek istediğini ifade etti.

Paris'te eğitim aldı, en önemli Fransız şirketleriyle çalıştı

Cebarin, mesleğe nasıl başladığını ise şöyle anlattı:

"Obua enstrümanında teknik bir arıza oldu. Onu tamir etmek için çok uğraştım ancak başarısız oldum. 2010 yılında Ramallah'ta Alman bir nefesli enstrüman teknisyeni ile tanıştım. Nefesli enstrüman bakım ve onarımına ilk adımım böyle oldu."

Bu aletlerin bakımını öğrenmek için Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiğini ancak Abdülmuhsin el-Kattan Vakfı ve Kudüs'teki Fransız Konsolosluğundan Paris'te müzik aletleri konusunda bir eğitim bursu kazanmasıyla çalışmalarının yönünü değiştirdiğini dile getiren Cebarin, Paris'te nefesli müzik aletlerinin bakım ve imalatı yönünde dersler gördüğünü ve bu aletlerin üretiminde uzmanlaşmış en önemli Fransız şirketleriyle çalıştığını aktardı.

Birçok zorlukla karşılaştı

Müzik aletlerinin bakımı ile başlayan projesini hayata geçirmek için ailesinden maddi destek aldığını kaydeden Cebarin, üretim kısmında başta hammadde temini olmak üzere birçok konuda çeşitli zorlukla karşılaştığını belirtti.

İki yıllık çalışma ve denemelerin ardından klarnetin ilk örneğini yapmayı başardığını dile getiren Cebarin, bu enstrümanı ilk olarak Fransız bir müzisyenin çaldığını ve oldukça beğendiğini aktardı.

Bunu "projenin gerçek başlangıcı" olarak nitelendiren Cebarin, klarnet üretiminde abanoz ağacı, bakır ve çinko karışımı kullandığını, müşterilerinin isteğine göre gümüş veya altın rengine boyadığını ifade etti.

"Arap pazarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum"

Bu alanda Filistin pazarının ihtiyacını karşılamaya başladığını kaydeden Cebarin, "Batı Şeria'daki yerel pazarın klarnet ihtiyacını karşıladıktan sonra Filistin pazarına yönelmeye başladım. Araştırmalarım sonucu tek Arap üreticisi olduğuma inanıyorum ve Arap pazarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum." dedi.

Körfez başta olmak üzere birçok Arap ülkesi için çok sayıda müzik aleti ürettiğini ve ayrıca ürettiği bazı müzik aletlerinin Fransa ve ABD gibi ülkelere de ulaştığını vurgulayan Cebarin, büyük bir gururla "Iraklı müzisyen Visam Hassaf'ın da kendi üretimi olan müzik aletini" kullandığını söyledi.

Cebarin, çalışmalarını daha da büyütmeyi hedeflediğini dile getirdi.