Son Dakika Haberleri: Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı
Son Dakika Spor Haber

Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı

1 saat önce

KAYSERİ'de 10 gündür kamp yapan Filistinli tekvandocular, uluslararası hazırlık turnuvasında ringe çıktılar.

Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı, System.String[]
KAYSERİ'de 10 gündür kamp yapan Filistinli tekvandocular, uluslararası hazırlık turnuvasında ringe çıktılar.
Filistin'den gelen 10 kız, 16 erkek toplam 26 sporcu Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'tan gelen sporcularla uluslararası hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Toplam 120 tekvandocunun katıldığı müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.
13 -18 yaş arası sporcuların katıldığı etkinlik sonunda Filistin, Niğde, Kahramanmaraş ve ev sahibi Kayseri takımlarına madalya verildi. Etkinlikle ilgili konuşan Kayseri Emniyet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Antrenörü Hasan Keleş, "2014 yılından beri Filistinli sporcularımızı her yıl düzenli şekilde ücretsiz ağırlıyoruz. Onlar burada tamamen bizim misafirliğimizde kamp yapıyorlar. Tek amacımız burada Filistinli çocuklara ev sahipliği yapmak. Filistin Milli Takımı buraya gelmişken çevre illerden de sporcuları buraya davet ederek dostluk turnuvası organize ettik. Burada Filistinli kardeşlerimizin tecrübe edinmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Filistin Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü ve Kayseri Emniyet Spor Kulübü Antrenörü Hasan Keleş'in konuşması
-Amani Odeh'in konuşması
-Genel Detay


Kahramanmaraş, Filistin, Kayseri, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu
Kadroya alınmayan Neymar, Real Madrid yolunda! Hocası açıkladı Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinli tekvandocular Kayseri'de kamp yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]