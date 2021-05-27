Taksim Meydanı'nda yaşanan olayda, gezmeye çıkan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek, cep telefonlarını istedi. Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye cep telefonunu verdi. Ancak
telefonu alan Tunuslu, koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Görüntü dökümü:
-Şüphelinin güven timlerince yakalanması
-Paçasından cep telefonunu çıkarması
-Polislerin üzerini araması
-Polis merkezine götürülüşü
-Genel ve detay görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FİLİSTİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONUNU ÇALAN TUNUSLU YAKALANDI - Son Dakika