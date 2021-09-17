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Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı - Son Dakika

Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı

17.09.2021 10:47

Tatil için Antalya'ya gelen 5 kişilik Filistinli aile, içinde yaklaşık 10 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantalarını parkta unutup, 2 dakika içinde geri dönüklerinde çantayı koydukları yerde bulamadı. Şaşkınlık yaşayan aile, polislerle çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştı.

Filistin'den Karaman'a akrabalarının yanına gelen Saja Qaimari ve ailesi daha sonra tatil için Lara bölgesinde bir otele yerleşti.

2 DAKİKA SONRA DÖNSELER DE ÇANTAYI BULAMADILAR

5 kişilik aile dün öğleden sonra kent merkezine doğru geziye çıktı. Yavuz Özcan Parkı'na gelen aile, banka oturup bir süre falezler üzerinden denizi izleyip, fotoğraf çektirdi. Daha sonra parktan yola çıkan anne Hamadi Qaimari çantasını bankta unuttuğunu fark etti. 2 dakika içinde geri dönen aile çantanın yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan aile bir sonuca ulaşamayan Saja Qaimari, çevredeki vatandaşların yardımıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu

10 BİN LİRALIK KAYIPLARI VAR

İhbarla bölgeye gelen polis, turistlerle vatandaşlar ve internet üzerindeki bir çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Saja, çantasının içinde olanları ve durumu çeviri aracılığıyla anlattı. İçinde 500 dinar, 500 lira, kolyeler, yüzük, pasaport ve kimliklerin olduğu çantayı bulmak için polis ekipleri geniş çağlı inceleme başlattı. Çantadakilerin toplam 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Anne kız polis merkezine götürülürken, diğer aile bireyleri otele dönüş yaptı.

Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı

Filistin, Karaman, Banka, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı - Son Dakika
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