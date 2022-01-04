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Filistinli tutuklu, 141 günlük açlık grevini serbest kalacağı anlaşmayla sonlandırdı - Son Dakika

Filistinli tutuklu, 141 günlük açlık grevini serbest kalacağı anlaşmayla sonlandırdı

04.01.2022 21:23
Filistinli tutuklu, 141 günlük açlık grevini serbest kalacağı anlaşmayla sonlandırdı

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için sağlık durumu kritik noktaya gelmesine rağmen 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş, İsrail'in şubatta serbest kalacağını bildirmesi üzerine eylemini sona erdirdi.

İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için sağlık durumu kritik noktaya gelmesine rağmen 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş, İsrail'in şubatta serbest kalacağını bildirmesi üzerine eylemini sona erdirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Heyeti Danışmanı Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumu kritik seviyeye ulaşan Ebu Hevaş'ın İsrail makamlarıyla anlaşmaya varması üzerine 141 günlük açlık grevini sonlandırdığını duyurdu.

Abdurabbu, İsrail makamlarının Ebu Hevaş'a, idari tutukluluk süresinin 26 Şubat'ta sona ermesinin ardından serbest kalacağını bildirdiğini belirtti.

Ebu Hevaş'ın El Halil kentine bağlı Dura beldesindeki evinde de haberin kutlamalarla karşılandığı ifade edildi.

Hamas'tan Filistinli tutukluya övgü

Öte yandan Hamas, "Ebu Hevaş'ın zaferinin İsrail işgali karşısında Filistin halkının kararlılığının bir göstergesi" olduğunu vurguladı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu Hevaş tarafından yeni bir zafere imza atıldı. Bu, halkımızın ve onların yiğit esirlerinin işgale karşı giriştiği her savaşı zaferle sonlandırma becerisini doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Hevaş, sağlık durumunun kritik seviyeye geldiği açlık grevinde 141'inci güne ulaşırken, Filistin siyaset çevresi ve sivil toplumundan İsrail makamlarına uyarılar yapılmıştı.

Ebu Hevaş 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu"

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

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Filistin, Protesto, İsrail, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli tutuklu, 141 günlük açlık grevini serbest kalacağı anlaşmayla sonlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli tutuklu, 141 günlük açlık grevini serbest kalacağı anlaşmayla sonlandırdı - Son Dakika
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