Filistinli tutuklu, idari tutukluluğunun kaldırılacağı güvencesine karşılık açlık grevini sonlandırdı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, idari tutukluluğunun kaldırılacağı yönünde İsrail tarafından söz almasının ardından açlık grevini sonlandırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avavde'nin, idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Avavde'nin, Assaf Harofeh Hastanesinde yattığı ve sağlık durumunun kritik aşamada olduğu, izlenilen semptomlardan, bedeninin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İsrail makamları tarafından daha önce 4 kez tutuklanan Avavde son olarak, 27 Aralık 2021'de yeniden tutuklanmış ve hakkında "idari tutukluluk" kararı verilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.