Son Dakika Haberleri: Filistinli Tutuklu ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerinin Kesilmesi Korsanlıktır"

Filistinli Tutuklu ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerinin Kesilmesi Korsanlıktır"

1 saat önce

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasayı, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Filistinli Tutuklu ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerinin Kesilmesi Korsanlıktır
Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasayı, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa gerekçe gösterilerek Filistinlilere ait ödeneklerin İsrail korsanlığına maruz kalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Şeyh, tek bir dolarları bile olsa bunu söz konusu aileler için harcayacaklarını vurguladı.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasını gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini duyurmuştu.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:28 Kaynak: AA

Merkez, İsrail, Filistin, Güncel
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