Filistinli tutuklu Zehran 100 gündür açlık grevinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinli tutuklu Zehran 100 gündür açlık grevinde - Son Dakika

Filistinli tutuklu Zehran 100 gündür açlık grevinde

6 saat önce

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Ahmed Zehran (42), hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için başladığı açlık grevinde 100 günü doldurdu.

Filistinli tutuklu Zehran 100 gündür açlık grevinde, System.String[]

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Ahmed Zehran (42), hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için başladığı açlık grevinde 100 günü doldurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'deki Remle Hapishanesi'nin kliniğinde bulunan Zehran'ın sağlık durumunun riskli olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının Zehran'ı tedavi edilmesi zor bir sürece ve sağlığını ciddi şekilde etkileyecek bir aşamaya sürüklemeye çalıştığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre Filistinli tutuklu Zehran bu sene iki kez açlık grevine başlamıştı. İlki 39 gün süren grevini, idari tutukluluk halinin sona ermesiyle sonlandırmıştı. Zehran, İsrail makamlarının hakkında yeniden idari tutukluluk kararı vermesiyle bundan 100 gün önce yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail geçen mart ayında Ahmed Zehran'ı tutuklamış ve 4 ay idari tutukluluk kararı vermişti. İsrail makamları sonuncusu 10 Kasım'da olmak üzere bu kararı iki kez yinelenmişti.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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