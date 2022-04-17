Filistinli tutuklular İsrail'in artan ihlallerinin gölgesinde zor şartlarda yaşıyor - Son Dakika

İsrail hapishanelerinde bulunan 600'ü hasta, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu, "Filistin Esirler Günü"nün 48. yılında İsrail'in artan ihlalleri ve keyfi uygulamalarının gölgesinde hayat mücadelesine devam ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Resmi insan hakları raporlarına göre, İsrail, Filistinlilere yönelik sistematik tutuklama politikasını sürdürürken, hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 500 tutuklunun haklarını da ihlal etmekten kaçınmıyor.

Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller artıyor

FKÖ Esirler İşleri Heyeti Başkanı Kudra Ebubekir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Ebubekir, Filistinli 6 tutuklunun 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail'in tutuklulara yönelik baskıyı ve ihlalleri artırdığını söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail makamlarının mart başından bu yana da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgelerinde onlarca Filistinliyi hedef alan bir tutuklama hamlesi başlattığına dikkati çekti.

Ebubekir buna karşılık Filistin yönetiminin, Arap ve uluslararası taraflarla koordinasyon halinde, İsrail'in tutuklulara yönelik uygulamalarını gözler önüne sermek, ayrıca çocuklar, hastalar ve idari tutukluların serbest bırakılmasını talep etmek için dünya çapında bir hareket başlattığını dile getirdi.

"İdari tutukluluk, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği bir suç"

İsrail hapishanesindeki Filistinlilerin, "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 2022 başından bu yana İsrail mahkemelerini boykot ettiğini aktaran Ebubekir, şunları söyledi:

"İdari tutukluluk, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği bir suç. Yasal bir gerekçesi de yok. Ömrünün yaklaşık 10 yılını bu tutuklama adı altında hapishanede geçiren kişiler var."

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 20'si kanser hastası olmak üzere ciddi rahatsızlıklardan muzdarip çok sayıda tutuklu bulunduğuna işaret eden Ebubekir, özellikle Nasır Ebu Hamid'in durumunun çok ağır olduğunu kaydetti.

Ebubekir, "İsrail makamlarının tıbbi ihmal politikası ve durumu ciddi hasta tutukluları serbest bırakmayı kabul etmemesi nedeniyle çok sayıda tutuklunun hayatından endişe ediliyor." dedi.

İsrail yılbaşından bu yana 2 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail kontrolündeki 23 hapishane ve gözaltı merkezinde 32'si kadın, 160'ı çocuk, 530'u idari tutuklu olmak üzere 4 bin 450 Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail, yılbaşından bu yana yaklaşık 2 bin 140 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden 600'ü çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor. Bunlardan 22'si kanser. Yaklaşık 200'ünün de kronik hastalıkları bulunuyor.

Tutuklular arasında bir veya birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 549 Filistinlinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 227 Filistinli öldü

Veriler, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana cezaevlerinde 75'i kasten, 73'ü işkence, 71'i tıbbi ihmal sonucu, 7'si vurularak olmak üzere 227 tutuklunun hayatını kaybettiğini gösteriyor.

İsrail makamları, en eskisi 1980'de Aşkelon Hapishanesi'nde ölen Enis Devle olmak üzere 8 tutuklunun naaşını ise hala elinde tutuyor.