Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
19 dakika önce
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.
Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarıyla ilgilenen Mehcetul Kudüs Derneği'nin Gazze'nin merkezindeki Seraya Meydanı'nda düzenlediği gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine son vermesi ve hasta tutukluların serbest bırakılması istendi.
Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Sizi yalnız bırakmayacağız" ve "Tıbbi ihmal politikasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.
AA muhabirine konuşan Mehcetul Kudüs Derneği Müdürü Yasir Mezher, "Bu gösteri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve dayanışma etkinliklerinin bir parçası." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:33 Kaynak: AA
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