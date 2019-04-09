Filistinli Tutuklularla Dayanışma İçin Gazze'de "Sembolik Hapishane" Kuruldu
1 saat önce
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze'de sembolik hapishane kuruldu.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:08 Kaynak: AA
hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze
'de sembolik hapishane kuruldu.
Filistinli tutuklularla dayanışma etkinlikleri kapsamında kurulan sembolik hapishaneye elleri kelepçeli giren Filistinli gruplardan yetkililer ve insan hakları aktivistleri, tutukluların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.
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