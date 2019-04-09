Son Dakika Haberleri: Filistinli Tutuklularla Dayanışma İçin Gazze'de "Sembolik Hapishane" Kuruldu

Filistinli Tutuklularla Dayanışma İçin Gazze'de "Sembolik Hapishane" Kuruldu

1 saat önce

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze'de sembolik hapishane kuruldu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze'de sembolik hapishane kuruldu.

Filistinli tutuklularla dayanışma etkinlikleri kapsamında kurulan sembolik hapishaneye elleri kelepçeli giren Filistinli gruplardan yetkililer ve insan hakları aktivistleri, tutukluların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:08 Kaynak: AA
İsrail, Gazze, Güncel
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