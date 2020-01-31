Filistinli uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlik önerisi - Son Dakika

Filistin'deki Mesarat Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, Filistinlilerin "milli birliği" sağlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını bozabileceğini belirtti.

Filistin'in önde gelen siyasi uzmanlarından Mısri, Ramallah'taki ofisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'nin planına karşı eski anlayışların ötesinde yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mısri, "Eski vizyon ve stratejiler çıkmaza girdiği için bu plana karşı koymanın en önemli yolu yeni bir vizyon belirlenmesi." dedi.

Filistinlilerin milli birliği sağlamasının önemini vurgulayan Mısri, "Tek bir dava etrafında birleşen, tek bir millet, tek bir vatan için bu sömürgeleştirme projesiyle mücadele edilmelidir." diye konuştu.

Mısri, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sonlandırılmasının zorunlu olduğunu, Filistinlilerin söz konusu planı tersine çevirebilmesinin yolunun birlikten geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"ABD'nin planını bozmak için Filistinlilerin en çok milli birliğe ihtiyacı var. Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sonlandırılması şart. Aradaki önemli görüş farklarıyla birlikte, ortak sorunlar ve tehlikeler mevcut. İsrail topraklarımızı işgal ederken bize Hamas, Fetih vs. diye ayrım yapmıyor."

Filistinli uzman Mısri, yeni vizyonla birlikte yakın gelecekte bir uzlaşı veya barışçıl çözümün mümkün görünmediğinin artık anlaşılması gerektiğini savunarak, "İşgal rejimi İsrail'e haklarımızı kabul ettirmek ve dünyanın taleplerimize cevap vermesi için güç dengesini değiştirmeliyiz. Filistinlilerin vizyon ve strateji anlamında köklü bir dönüşüme gitmesine ihtiyaç var. Bu dönüşüm ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Mısri, Filistin halkının Trump'ın sözde barış planını bozacak gücü olduğunu vurgulayarak, "100 yıllık bir çatışmanın ardından Filistin davası hala canlı. Ancak canlılığını koruyabilmesi için yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"İsrail barış istemiyor"

Filistinli grupların tamamının toplanarak yeni bir strateji benimsemesi tavsiyesinden bulunan Mısri, "Bu durumda dünya ve İsrail, Filistin'in tepkisinin bu kez farklı ve etkili olacağını anlayacaktır." görüşünü dile getirdi.

Er ya da geç bu gelişmeyi beklediğini kaydeden Mısri, ülke ismi vermeksizin "İsrail'in bu planda iş birlikçi Araplara güvendiğini" söyledi.

Mısri, "İsrail barış istemiyor. Çatışmanın yeni bir evresini kurguluyor. Bu topraklarda yaşayan insanları yerinden ederek, bölgeyi boşaltıyor. Bu, sömürgeleştirme planının adım adım uygulanması ve bu adım 20 yıl sürebilir." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün bu planla ortadan kaldırıldığına işaret eden Mısri, İsrail'in Arapların olmadığı bir devletin arzusu içinde olduğunu savundu.

"Filistin davasını kurtaracak olan, Filistin halkıdır"

Mısri, bundan sonraki dönemde planın açıklanmasıyla birlikte bazı değişimler ve dönüşümler yaşanacağı değerlendirmesini yaptı.

"Filistin davasını kurtaracak olan, Filistin halkıdır." diyen Mısri, İntifada'ya yol açacak halk hareketlerinin başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Mısri, Filistin halkının Filistin davasına olan bağlılığına da dikkati çekerek, "Filistin'i hedef alan hiçbir icraat ya da tehlike, Filistin davasını sona erdiremez." dedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.