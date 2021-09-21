Üye Girişi
Filistinli uzmanlara göre firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklu mesajlarını ulaştırmayı başardı - Son Dakika

Filistinli uzmanlara göre firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklu mesajlarını ulaştırmayı başardı

21.09.2021 11:59
Filistinli uzmanlara göre firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklu mesajlarını ulaştırmayı başardı, System.String[]

Filistinli uzmanlar, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinli tutuklunun vermek istedikleri mesajı gayet net bir şekilde ulaştırdıklarını belirtiyor.

Filistinli uzmanlar, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinli tutuklunun vermek istedikleri mesajı gayet net bir şekilde ulaştırdıklarını belirtiyor.

İsrail'de gündem olan ve uluslararası haber ajanslarının da yakından takip ettiği konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan Filistinli uzmanlar, İsrail'in elindeki yüksek imkanlar, Batı Şeria'ya çok fazla hakim olması ve firari tutukluların hapishane dışındaki dünyayı çok iyi bilmiyor oluşu nedeniyle 6 Filistinlinin tekrar yakalandığını ifade ediyor.

Uzmanlar kaçış süreci tam anlamıyla başarılı olamasa da Filistinli tutukluların, vermek istedikleri mesajları ulaştırdığını ve tutuklular meselesini gündeme taşıdığını savunuyor.

Küçük hapishaneden büyüğüne

Filistinli eski tutuklu ve yazar Velid el-Hudeli, firar eden 6 kişinin tekrar yakalanmasının aslında beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Tutukluların firar süresinin az ancak verdiği mesajın büyük olduğunu belirten Hudeli, "Meseleye bir mucize şeklinde yaklaşmak da yanlış. Bu insanın gücü ve çabasının bir örneğiydi. Esirler, ellerinden gelen tüm gayreti göstererek ve basit imkanlarla büyük bir şey elde etti. Vermek istedikleri tüm mesajları verdiler." dedi.

Hudeli, "Filistinli tutuklular, yüzde 90 hedeflerini gerçekleştirdi. Küçük hapishaneden büyük hapishaneye kaçış gerçekti. Her ne kadar küçük hapishaneden firarda başarılı olsalar da büyük hapishaneden kaçamadılar." diye konuştu.

Mevcut gerçeklik ve eldeki imkanlar göz önüne alınmadan fazla umutlanılmış olunmasını da eleştiren Hudeli, tutukluların firar ederek "özgürlüğün vazgeçilmez bir talep olduğu" mesajını verdiğini aktardı.

"Uzun yıllar hapiste kalmalarına rağmen özgürlük bir an olsun akıllarından çıkmadı. Dünyanın tüm özgür insanlarına, özgürlük bizim de hakkımız dediler." şeklinde konuşan Hudeli, 6 tutuklunun, ayrıca, Filistin meselesini temsil ettikleri mesajı da verdiğini kaydetti.

Yeniden gözaltı bekleniyordu

Gazze merkezli Esir Araştırmaları Merkezi Başkanı Riyad el-Eşgar da İsrail'in sahip olduğu imkanlar ve Batı Şeria'yı kontrolü altında tutması nedeniyle firari tutukluların yakalanmasının "normal" ve aslında "beklenen" bir şey olduğunu belirtti.

"İsrail'in yüksek askeri ve güvenlik gücü, uzun süreli firarı, neredeyse imkansız kılıyor. 6 esir, evet, firar ederek imkansızı başardı. Ancak özgürlük sürelerinin kısa olacağı ve yeniden gözaltına alınacakları belliydi. Çünkü İsrail yönetimi, esirleri bulması için binlerce asker görevlendirdi. İsrail ayrıca Batı Şeria'nın her bir santiminde kontrolü elinde bulunduruyor." diyen Eşgar, Filistinli tutukluların firarının, İsrail'e "tokat" niteliği taşıdığını, İsrail'in imajını düzeltmek için yoğun arama çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

İsrail halk tepkisinden çekindiği için firari tutukluları öldürmedi

Sivil Haklar ve Özgürlükleri Savunma Merkezi Müdürü Hilmi el-Arac, Filistinli tutukluların o zor şartlar altında özgürlüğü "tırnaklarıyla kazıyarak" elde ettiğini söyledi.

Firar olayının, Filistinli tutuklular meselesini gündeme taşıdığını aktaran Acar, "Uluslararası medya, esirlerin kahramanlığını, nasıl mucizeler meydana getirdiklerini, gelişmiş İsrail güvenlik sistemini nasıl aştıklarını gördü." dedi.

Acar, halk ayaklanması ya da Gazze'den saldırı ihtimalleri olmasaydı İsrail'in 6 Filistinliyi soğukkanlılıkla öldüreceğini ancak her iki ihtimalden çekindiği için onları gözaltına aldığını ifade etti.

Firari tutukluların hepsi yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli uzmanlara göre firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklu mesajlarını ulaştırmayı başardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Sosyal medya bunu konuşuyor! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş 11:50 Sosyal medya bunu konuşuyor! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan dönüş ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık 11:35 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir 11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:34 ABD'nin Ege'de yayılma politikası devam ediyor! Yeni ve kalıcı üs kurma planına Yunanistan'dan yeşil ışık
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
11:14 Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor         
11:45
Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor         
11:30
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler Taliban'dan sokak ortasında kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalan adama böyle işkence ettiler         
11:06
Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı         
10:53
Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak Fatih Terim pişman oldu! 2 yıldız isim Kayserispor maçında kulübede kalacak         
10:40
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli uzmanlara göre firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklu mesajlarını ulaştırmayı başardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement