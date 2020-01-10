Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti, System.String[]

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.


Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt'te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti. Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Filistin'in Tulkarm kentinde doğan ünlü vaiz, 47 yılı aşkın süredir Kuveyt'te yaşıyor. Vaiz, Kuveyt'teki Al-Othman Zakat Komitesinin de kurucuları arasında yer alıyor. - KUVEYT

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
20:07 (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
20:06 Samsun eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden elif: dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın - Son Dakika
20:05 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Son Dakika
20:05 Önal ve Jeffrey Suriye'yi konuştular - Son Dakika
20:02 Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 20:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]