Filistinli ve Rus yetkililer, Filistin Merkez Konseyi'nin kararlarını görüştü - Son Dakika
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Filistinli ve Rus yetkililer, Filistin Merkez Konseyi'nin kararlarını görüştü

24.02.2022 22:05
Filistinli ve Rus yetkililer, Filistin Merkez Konseyi'nin kararlarını görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Filistin Merkez Konseyi'nin 31. dönem toplantılarında aldığı kararları değerlendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Filistin Merkez Konseyi'nin 31. dönem toplantılarında aldığı kararları değerlendirdi.

Şeyh, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Bogdanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Şeyh görüşmede, Filistin Merkez Konseyi'nin son toplantısında alınan kararların ve Yürütme Komitesi'nin bu kararları uygulayacak mekanizmalar üzerinde çalışmaya başlamasının ele alındığını aktardı.

Görüşmede Bogdanov, Rusya'nın uluslararası kararlar doğrultusunda adil barışı destekleyen tavrını yineledi.

FKÖ Merkez Konseyi'nin 7 Şubat'ta Ramallah'ta düzenlenen 31. dönem toplantılarında, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre çizilmiş bir Filistin devletini tanıyana ve yasa dışı yerleşimleri durdurana kadar İsrail ile tüm iş birliğinin sonlandırılması ve anlaşmaların askıya alınması kararlaştırılmıştı.

Merkez Konseyi, uluslararası topluma da İsrail-Filistin görüşmeleri için devreye girmeleri çağrısı yapmıştı.

Konseyin kararları tavsiye niteliğinde ve uygulama için FKÖ Yürütme Komitesi'nin onaylaması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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