Filistinli ve Türk gazeteciler dernek kurdu - Son Dakika

Filistin'e ilişkin doğru ve hızlı bilgi aktarmayı amaçlayan Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED) İstanbul'da kuruldu.



Türkiye'de bulunan basın ve medya kuruluşlarına Filistin ile ilgili doğru ve hızlı bilgi ulaştırmayı amaçlayan Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED) İstanbul'da kuruldu.



Filistinli ve Türkiye'den gazeteciler tarafından kurulan dernek, Filistin'le ilgili resmi ve doğru bilgiyi medya camiasına aktarmayı hedefliyor. Filistin'in tanınmış simalarından olan Dr. Sami AbuZuhri'nin başkanlığında kurulan derneğin yönetiminde Türkiye'den de önemli gazeteci ve akademisyenler yer alıyor. Dernek sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'de yaşanan gelişmeleri anlık olarak paylaşacak, basın ve medya kuruluşlarına anlık haberler geçecek. - İSTANBUL