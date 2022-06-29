Filistinli Samir Barak, Guantanamo Hapishanesi'nden "daha kötü bir cehennem" olarak nitelendirdiği Afganistan 'daki ABD'nin Bagram Hava Üssü'ndeki Bagram Hapishanesi'nde her türlü fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Filistinli yardım gönüllüsü Barak, 'Afganistan'ın Guantanamosu'nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı: (1) - Son Dakika

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