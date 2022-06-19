Filistinli yazarın Hamburg'daki panele katılımının iptal edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Filistinli yazarın Hamburg'daki panele katılımının iptal edildiği ortaya çıktı

19.06.2022 19:40
Filistinli yazarın Hamburg'daki panele katılımının iptal edildiği ortaya çıktı

Alman Goethe Enstitüsünün, "İsrail hakkındaki yorumlarını kabul edilemez bulduğu" gerekçesiyle Filistinli yazar ve aktivist Muhammed el-Kurd'un Hamburg'daki bir panele katılımını iptal ettiği ortaya çıktı.

Alman Goethe Enstitüsünün, "İsrail hakkındaki yorumlarını kabul edilemez bulduğu" gerekçesiyle Filistinli yazar ve aktivist Muhammed el-Kurd'un Hamburg'daki bir panele katılımını iptal ettiği ortaya çıktı.

Goethe Enstitüsünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23-26 Haziran'da Hamburg'da "Yalnız Suçlunun Ötesinde - Küresel Sağın Dinamikleri" adlı forumun düzenleneceği belirtilerek, "Goethe Enstitüsü, Muhammed el-Kurd'un bu forum için uygun bir konuşmacı olmadığına karar verdi. El-Kurd sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarda, İsrail hakkında Goethe Enstitüsünün kabul edilebilir bulmadığı, birkaç yorum yapmıştı." ifadelerine yer verildi.

Gelişmeler sonrası forum kapsamındaki bir panelin küratörlüğünü üstlenen Moshtari Hilal ve Sinthujan Varatharajah'ın forumdan çekilmeye karar verdikleri belirtilen açıklamada, bu kişilerin kararlarına saygı duydukları dile getirildi.

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Kaynak: AA

Johann Wolfgang Von Goethe, Goethe Enstitüsü, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yazarın Hamburg'daki panele katılımının iptal edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

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