Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu

12.10.2022 13:12
Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'deki Filistin diyalog görüşmeleri kapsamında sunulan önerilerin büyük kısmında mutabakata varıldığını söyledi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'deki Filistin diyalog görüşmeleri kapsamında sunulan önerilerin büyük kısmında mutabakata varıldığını söyledi.

Bergusi, Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasında dün başlayan diyalog görüşmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir tarafından sunulan metnin Filistin dosyasındaki tüm önemli meseleleri içerdiğini kaydeden Bergusi, diyalog görüşmelerinin dünkü ilk oturumunda olumlu bir atmosferin hakim olduğunu belirtti.

Bergusi, Cezayir'in görüşmelerde ele alınacak meselelerin yer aldığı öneri metninin büyük kısmı üzerinde anlaşmaya varıldığını, bugünkü oturumda ise tartışmanın tamamlanarak sonuç bildirgesinin yayımlanacağını söyledi.

Filistinli yetkili, temel meselelerde mutabakata varılarak Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin saflarının birleştirilmesi gibi dosyalarda çözüme ulaşılması konularında iyimser olduklarını aktardı.

İlk gün oturumları olumlu bulundu

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de diyalog görüşmelerinden memnuniyetini bildirdi.

Cezayir'deki diyalog görüşmelerine katılan heyetten FHKC Genel Merkez Komitesi Üyesi Mahir Mezher, yaptığı yazılı açıklamada, ilk gün oturumlarında olumlu bir havanın hakim olduğunu ifade etti.

Diyalog görüşmelerinin açılış oturumuna Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bakanlıktan başka yetkililerin katıldığına işaret eden Mezher, açılış oturumunda, Cezayir'in sunduğu öneriler ve düzenlemelerin görüşüldüğünü aktardı.

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasında dün başlayan diyalog görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

YORUMLAR
500
Filistinli grupların Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin ikinci oturumu başladı Filistinli grupların Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin ikinci oturumu başladı Filistinli grupların 'uzlaşı toplantıları' Cezayir'de başladı Filistinli grupların 'uzlaşı toplantıları' Cezayir'de başladı
Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:01:41. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement