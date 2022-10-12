Filistinli yetkili Bergusi Cezayir'deki diyalog görüşmelerinde genel olarak mutabakata varıldığını duyurdu

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'deki Filistin diyalog görüşmeleri kapsamında sunulan önerilerin büyük kısmında mutabakata varıldığını söyledi.

Bergusi, Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasında dün başlayan diyalog görüşmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir tarafından sunulan metnin Filistin dosyasındaki tüm önemli meseleleri içerdiğini kaydeden Bergusi, diyalog görüşmelerinin dünkü ilk oturumunda olumlu bir atmosferin hakim olduğunu belirtti.

Bergusi, Cezayir'in görüşmelerde ele alınacak meselelerin yer aldığı öneri metninin büyük kısmı üzerinde anlaşmaya varıldığını, bugünkü oturumda ise tartışmanın tamamlanarak sonuç bildirgesinin yayımlanacağını söyledi.

Filistinli yetkili, temel meselelerde mutabakata varılarak Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin saflarının birleştirilmesi gibi dosyalarda çözüme ulaşılması konularında iyimser olduklarını aktardı.

İlk gün oturumları olumlu bulundu

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de diyalog görüşmelerinden memnuniyetini bildirdi.

Cezayir'deki diyalog görüşmelerine katılan heyetten FHKC Genel Merkez Komitesi Üyesi Mahir Mezher, yaptığı yazılı açıklamada, ilk gün oturumlarında olumlu bir havanın hakim olduğunu ifade etti.

Diyalog görüşmelerinin açılış oturumuna Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bakanlıktan başka yetkililerin katıldığına işaret eden Mezher, açılış oturumunda, Cezayir'in sunduğu öneriler ve düzenlemelerin görüşüldüğünü aktardı.

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasında dün başlayan diyalog görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.