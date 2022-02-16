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Filistinli yetkili, İsrail'in İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü söyledi - Son Dakika

Filistinli yetkili, İsrail'in İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü söyledi

16.02.2022 20:46
Filistinli yetkili, İsrail'in İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü söyledi

Filistin yönetimine bağlı İslami Vakıflar Dairesi'nin El Halil Müdürü Cemal Ebu Aram, İsrail askerlerinin, Yahudileştirme hedefiyle Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Filistin yönetimine bağlı İslami Vakıflar Dairesi'nin El Halil Müdürü Cemal Ebu Aram, İsrail askerlerinin, Yahudileştirme hedefiyle Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Ebu Aram, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun İbrahim Camisi ve çevresinde inşaat çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ebu Aram, Yahudi yerleşimciler için camiye yeni bir yapay merdiven konulduğunu, eskisinden daha geniş ve uzun demir bir merdiven konularak tarihi dokusuna zarar verildiğine işaret etti.

Ebu Aram, Yahudi yerleşimcilerin ibadet ettiği tarafa konulan merdivenle hareme ulaşmalarının kolaylaştırıldığı kaydedildi.

Asansör yapımına başlanmasını da hatırlatan Ebu Aram, cami çevresinde de Yahudi yerleşimciler için asansör inşası hedefiyle kazı ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ebu Aram, İsrail askerlerinin, camiyi Yahudileştirme, tarihi ve İslami kimliğini değiştirme, Yahudi havrasına çevirme hedefiyle inşaat çalışmalarıyla ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Ağustos 2021'de Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör ve otopark inşa etmeye başlamıştı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

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Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili, İsrail'in İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini sürdürdüğünü söyledi - Son Dakika


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