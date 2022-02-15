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Filistinli yetkili: "İsrailli yetkililerle görüşmeler devam ediyor" - Son Dakika

Filistinli yetkili: "İsrailli yetkililerle görüşmeler devam ediyor"

15.02.2022 03:26
Filistinli yetkili: "İsrailli yetkililerle görüşmeler devam ediyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, İsrailli yetkililerle toplantı ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, İsrailli yetkililerle toplantı ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan televizyon kanalı el-Şark'a konuşan Şeyh, "toplantı ve görüşmelerin işgalcilerle müzakere ve çatışma çeşidi olduğu" yorumunu yaptı.

Şeyh, bu konuda kendilerini mecbur bırakan kuralın İsrail ile "çatışma ve iş birliği değil çatışma ve müzakere" kuralı olduğuna dikkati çekti.

"Filistin halkıyla gerçek bir barışı inşa etmek için İsrail tarafında gerçek bir ortak yok" diyen Şeyh, ekonomik barış olarak sunulan teklifin bir vehim, işgalin gitmesiyle sonuçlanacak tek yolun siyasi çözüm olduğunun altını çizdi.

Şeyh bağlı bulunduğu Fetih Hareketi'nin İsrail ile herhangi bir müzakeresinde referansının "uluslararası meşruiyet" olduğunu dile getirdi.

ABD ile de iletişimin yoğun bir şekilde sürdüğünü hatırlatan Şeyh, Washington'un rolünün siyasi konuları önemseme düzeyine yükselmesini temenni etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın halefi olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan Şeyh, Fetih Hareketi Merkezi Komitesi tarafından bulunduğu makama getirildiğini vurguladı.

Şeyh, eski lider Yasir Arafat'ın ve Mahmud Abbas'ın mücadele meşruiyetleriyle seçim sandıkları üzerinden bulundukları yere ulaştıklarını, Abbas'tan sonra gelecek liderin hiçbir zaman bölgesel ve uluslararası bir onay ve İsrail'in kabulü üzerinden bu göreve getirilemeyeceğini kaydetti.

Ramallah'ta 7 Şubat Pazartesi başlayan FKÖ Merkez Konseyinin 31. dönem toplantılarında FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın Kasım 2020'deki ölümüyle boş kalan koltuğa Abbas'a yakınlığıyla bilinen İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu Muhammed Hüseyin eş-Şeyh "üye" olarak getirilmişti.

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Suudi Arabistan, Müzakere, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili: 'İsrailli yetkililerle görüşmeler devam ediyor' - Son Dakika


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