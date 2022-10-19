Filistinli yetkili, Mossad'ın Malezya'da bir Filistinliyi kaçırdığı olayı "düşmanlık" olarak nitelendirdi

MÜCAHİT AYDEMİR/KAYS EBU SEMRA – Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın parmağı olduğu iddia edilen, Malezya'da bir Filistinlinin kaçırılma olayını "düşmanlık" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, geçen ay Kuala Lumpur'da Mossad adına çalışan bazı Malezyalıların bir Filistinliyi kaçırması ve işkence uygulamasına yönelik iddialar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dik, "İsrail, bulunduğu her yerde halkımıza yönelik düşmanlığını sürdürüyor. Mossad'ın Malezya'da gerçekleştirdiği ve bir Filistinliyi alıkoyduğu operasyon, İsrail'in halkımıza yönelik saldırganlığının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Filistinli yetkili, olayın "hesabının sorulması" gerektiğini vurguladı.

Dik, ayrıca, Malezya güvenlik güçlerinin, alıkonulan Filistinlinin kurtarılması için harcadığı çabalar için Malezya makamlarına teşekkür etti.

Olay

New Straits Times'ın dün yayımladığı habere göre Mossad ajanları, 4 Malezyalıyı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı'yla bağlantılı olduklarına iddia edilen 2 Filistinliyi bulup kaçırmaları için görevlendirmişti.

28 Eylül'de yaşanan olayda, Mossad'a çalışan Malezyalılar, yazılımcı Filistinli şahısların aracını durdurarak bir kişiyi kaçırmış, araçtaki diğer kişi Dang Wangi Polis Karakolu'na ihbarda bulunmuştu.

Kaçırılan Filistinli, bölgedeki bir dağ evine getirilerek 24 saat boyunca Malezyalılarca dövülerek sorgulanmıştı. Bu arada polis, saldırganların Filistinliyi tuttuğu dağ evine ulaşmış ve yaptığı baskınla bu kişiyi kurtarmıştı.

Al Jazeera Arapça kanalının aktardığı bilgilere göre, Mossad, söz konusu operasyonu yürütmek için Avrupa'da eğittiği Malezyalı elemanlarını kullandı ve ülkedeki Filistinlileri takip etmek için en az 11 Malezyalıyı görevlendirdi.

Malezya'da yaşayan Filistinli mühendis Fadi el-Batş, 21 Nisan 2018'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İnsansız hava araçları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Batş'ın öldürülmesinin arkasında da Mossad'ın olduğu iddia edilmişti.