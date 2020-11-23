Filistinli yetkili: "Riyad'ın normalleşmeye karşılık vermesi, Arap tutumunda çatlağa yol açabilir" - Son Dakika

Filistinli yetkili: "Riyad'ın normalleşmeye karşılık vermesi, Arap tutumunda çatlağa yol açabilir"

23.11.2020 17:25
Filistinli yetkili:

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme girişimlerine karşılık vermesinin, Arap tutumunda çatlağa yol açabileceğini belirtti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme girişimlerine karşılık vermesinin, Arap tutumunda çatlağa yol açabileceğini belirtti.

Abdulkerim, İsrail basınında yer alan haebrlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması üzerine AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı İsrail'le normalleşme alanına çekme girişimlerinin devam ettiğini ve bunların zararlı girişimler olduğunu söyledi.

Abdulkerim, "Bu normalleşme girişimlerine karşılık vermek, Arap tutumunda büyük bir çatlağa yol açabilir, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) attığı adımlardan daha fazla olumsuz etkiye neden olabilir." dedi.

FDHKC yetkilisi, Suudi Arabistan'a "İsrail'le normalleşmeyi reddetme ve bu konudaki açıklamalarına bağlı kalma" çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyareti

İsrail basını, Netanyahu ve Mossad Başkanı Yossi Cohen'in dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü yazmıştı. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu belirtilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant da bugün Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğünü teyit etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Neom kentinde Bin Selman'ın Netanyahu ile bir araya geldiği haberlerini yalanladı. Bin Ferhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor. Böyle bir toplantı olmadı. Sadece ABD'li ve Suudi yetkililer toplantıda hazır bulundu." ifadelerini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili: 'Riyad'ın normalleşmeye karşılık vermesi, Arap tutumunda çatlağa yol açabilir' - Son Dakika


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