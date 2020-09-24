Filistinli yetkili Şeyh: "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki görüşmeleri olumlu ve verimli geçiyor" - Son Dakika

Filistinli yetkili Şeyh: "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki görüşmeleri olumlu ve verimli geçiyor"

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'da iki gündür devam eden görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtti.

Filistinli yetkili Şeyh:

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'da iki gündür devam eden görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtti.

Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yürütülen görüşmelerin uzlaşma ve ortaklık yolunda önemli bir adım olduğunu ve Filistin davasını tasfiye edecek tüm projeleri reddetme konusundaki fikir birliğini ortaya koyan milli bir pozisyonu teşkil ettiğini vurguladı.

Görüşmelerin Filistin'in iç bölünmüşlüğünü sonlandırma adına yapıcı olduğuna işaret eden Şeyh, "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki görüşmeleri olumlu, yapıcı ve verimli geçiyor." dedi.

Öte yandan Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir El-Cağub ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da görüşmeleri gerçekleştiren Fetih heyetinin bu gece Katar'a, daha sonra da Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçeceğini belirtti.

Cağub, heyetin Katarlı ve Mısırlı yetkililerle, Filistinliler arasındaki uzlaşı çabalarını, Arap dünyasının İsrail ile normalleşme sürecini ve son siyasi gelişmeleri ele alacağını kaydetti.

Filistin'deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştiriliyor.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alınıyor.

Filistin, İstanbul, Türkiye, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili Şeyh: 'Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki görüşmeleri olumlu ve verimli geçiyor' - Son Dakika

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