Son Dakika Haberleri: Filistinli Yetkililer Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Filistinli Yetkililer Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

11 saat önce

Gazze'deki Filistinli grupların üst düzey yetkilileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Filistinli Yetkililer Aa'nın
Gazze'deki Filistinli grupların üst düzey yetkilileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hamas, Fetih, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FDHKC) üst düzey yetkililer, AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Filistinli grupların üst düzey yetkilileri "yaşam" kategorisinde "insanlığın anlamını yansıttığını" belirttikleri İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafı üzerinde fikir birliğine varırken, "haber" kategorisinde ise oylarını daha çok Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Filistin halkının irade ve kararlılığını yansıtıyor"

Hamas yetkililerinden Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel' yok" isimli fotoğrafını seçti. Bahr, "Güçlü bir meydan okumayı somutlaştıran bu fotoğraf, Filistin halkının İsrail işgali karşısındaki irade ve kararlılığını yansıtıyor." dedi.

Filistinli yetkililer "spor" kategorisinde ise tercihlerini farklı fotoğraflardan yana yaptı.

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Bahr, "İslam fetihlerini hatırlattığı ve Filistin halkı başta olmak üzere Arap ve İslam dünyasının güçlü, iradeli adamlara ihtiyacı olduğunu yansıttığı" için "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf, Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar"; İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" adlı fotoğrafları için oy kullandı.

FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, "sanatsal" olarak nitelendirdiği Berk Özhan'ın "Çizgide müdahale" fotoğrafına oy verirken, FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife ise Şebnem Coşkun'un "kupa coşkusu" isimli fotoğrafını tercih etti. Söz konusu fotoğrafın "ırkçılığı ortadan kaldıran dikkat çekici bir kare" olduğunu söyleyen Ebu Zarife, başta İsrail işgali olmak üzere dünyadaki tüm ırkçı politikaların sona ermesi temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:33 Kaynak: AA

Hamas, Gazze, Filistin, Güncel
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