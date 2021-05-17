Filistinli yetkililer: Pazar günü İsrail saldırılarının en kanlı günüydü; 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişi öldü

Filistinli yetkililer, Pazar günü İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında Gazze'de 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, bunun çatışmanın başından beri bir günde kaydedilen en yüksek sayıdaki ölüm olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer ise geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan gerilimden bu yana Filistin tarafından kendilerine atılan roketler neticesinde 2'si çocuk 10 kişinin öldüğünü ve hafta boyunca da 3 binden fazla roketin atıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, gerilimin devam etmesinin bölgede "kontrol edilemez bir krize" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Guterres Pazar günü yaptığı açıklamada, "son derece korkunç" olarak nitelendirdiği şiddetin derhal son bulmasına yönelik çağrı yaptı.

Öte yandan BM de hastaneler dahil olmak üzere pek çok tesisi olumsuz etkileyebilecek yakıt sıkıntısı konusunda uyarıda bulundu.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynn Hastings BBC'ye yaptığı açıklamada, BM'nin İsrailli yetkililerden bölgeye yakıt ve erzak yardımı yapmak için izin istediğini söyledi.

Ancak Hastings, kendilerine bunun güvenli olmayacağının söylendiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın toplam 188 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ölenlerin arasında pek çok Hamaslının da olduğunu söyledi.

Pazar günü neler yaşandı?

İsrail'in Pazar gece yarısı gerçekleştirdiği hava saldırılarında Gazze'deki işlek bir cadde hedef alındı. Saldırıda 3 bina yıkılırken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.

Hamas ise Pazar öğleden sonra İsrail'in güneyine yönelik roket atışlarına devam etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte de milyonlarca İsrailli güvenli alanlara ya da sığınaklara yerleşti.

Reuters haber ajansına konuşan Riyad Eshkuntana isimli bir Filistinli, saldırılarda 3 çocuğunu ve karısını kaybettiğini; yalnızca 6 yaşındaki Suzy isimli çocuğunun ve kendisinin hayatta kalabildiğini söyledi:

"Saldırı esnasında hemen çocukları kontrol etmeye koştum. Karım da hemen çocukları odadan çıkarmaya gitti. Ardından ikinci bir hava saldırısı odayı vurdu. Tavan çöktü ve enkaz altında kaldım."

İsrail ordusu ise bölgede bulunan Hamas'ın tünel sisteminin hedef alındığını söyledi.

Öte yandan ordudan yapılan açıklamada, Gazze'deki hava saldırılarında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin de hedef alındığını duyuruldu.

Bombalanan evde Hamas lideri Yahya Sinvar ile kardeşi Muhammed Sinvar'ın yaşadığı ileri sürülürken, yerel kaynaklar Hamas liderinin evinin bombalandığını doğruladı. Ancak Yahya ve Muhammed Sinvar'ın akıbetine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenler arasında Ayman Ebu El-Ouf isimli iç hastalıkları uzmanı ve koronavirüs servisinde görev yapan bir doktorun da olduğunu söyledi.

BBC muhabiri Rushdi Abualouf, gece boyunca İsrail uçaklarının Gazze'de çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini aktararak, onlarca kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

BBC muhabiri, "Şimdiye kadar bu kadar yoğun bir hava saldırısı görmemiştim. Gazze'nin her yerinde patlama oluyor. Saldırıların konumuna dair yetkililerle iletişim kurmak zorlaştı" mesajını paylaştı.

Abualouf, "Şehrin batısında benim de yaşadığım bina deprem gibi sarsıldı. 200 kişinin yaşadığı binada büyük bir kaos yaşanıyor" dedi.

İsrail'de ise Hamas tarafından atılan roketler Aşkelon, Aşdod ve Netivot'a düştü. Roketlerin ardından herhangi bir hasar bildirilmedi.

Ateşkes ne kadar yakın?

Paul Adams, BBC diplomasi muhabiri

İsrail'in "Duvarların Muhafızı" olarak adlandırdığı Gazze'deki operasyon sonuçlanmak üzere mi?

Açıkcası hayır. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun "tüm gücüyle" devam edeceğini ve bunun biraz "vakit alacağını" söyledi.

Pazar günkü basın toplantısındak onuşan Netanyahu, üzerlerinde baskıların olduğunu itiraf etti ancak ancak özellikle ABD Başkanı Joe Biden'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Biden'ın ekibinden Hady Amr, Cuma gününden bu yana İsrailli yetkililerle yaşanan krizi tartışmak üzere İsrail'de.

İsrail ve diğer pek çok ülke gibi ABD de Hamas'ı terörist bir örgüt olarak gördüğündne dolayı Amr, krizin diğer taraflarıyla görüşmeyecek.

Hamas'a yönelik herhangi bir mesaj Mısır veya Katar gibi geleneksel muhataplar vasıtasıyla iletilmek zorunda kalacak.

Yerel haberler, Hamas'ın birkaç gündür bir tür ateşkes teklif ettiğini, ancak İsrail tarafından bu teklifin reddedildiğini ileri sürüyor. İsrail açık bir biçimde, militanlara elinden geldiğince çok zarar vermek istiyor.

Bu olaylar bilindik bir olay örgüsünü takip ediyor: İsrail, sivil kayıplar ve Gazze'deki insani durumun kötüleşmesine yönelik uluslararası protestolar çıkana kadar bunun su götürmeyen bir askeri operasyon olduğunu ileri sürüyor.

İsrail'in tahminlerine göre ise henüz o noktaya gelmedik.