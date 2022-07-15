Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti - Son Dakika
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Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti

15.07.2022 15:21
Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti

Orta Doğu ziyareti kapsamında Filistin'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto edildi.

Orta Doğu ziyareti kapsamında Filistin'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto edildi.

Beytullahim kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Adalet istiyoruz" ile Biden'ın İsrail'e destek mesajlarına tepkilerin yazılı olduğu pankartlarla gösteri düzenledi.

Filistinli göstericilerden aktivist Yusuf Acha, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biden'ın ziyaretini reddediyoruz, onu burada istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla İsrail'den yana taraf tuttuğunu söyleyen Acha, "Filistin halkı tüm kesimleriyle bu ziyareti reddediyor. Biden'ın ziyaretinden olumlu bir şey beklemiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan kalabalık, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta İsrail kurşunuyla öldürülen Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Ebu Akile için adalet talebiyle gösteri düzenledi.

Biden'ın, Gazze ve Batı Şerialı Filistinlilere kanser gibi ağır hastalıklarda sağlık hizmeti sunan Augusta Victoria Hastanesi'ni ziyareti sırasında gösteri düzenleyen Filistinliler, kadın gazeteci Ebu Şirin'in fotoğrafları taşıdı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler, ABD Başkanı Biden'ı Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protesto etti - Son Dakika

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