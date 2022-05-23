Filistinliler, ABD'nin İsrailli Aşırılıkçı Grup "Kach"I Terör Listesinden Çıkarmasını Kınadı - Son Dakika
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Filistinliler, ABD'nin İsrailli Aşırılıkçı Grup "Kach"I Terör Listesinden Çıkarmasını Kınadı

23.05.2022 10:21
Filistinliler, ABD'nin İsrailli Aşırılıkçı Grup "Kach"I Terör Listesinden Çıkarmasını Kınadı

RAMALLAH, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrailli aşırılıkçı "Kach" hareketini, yabancı terör örgütleri listesinden çıkarması, Filistinliler tarafından kınama ve tepkiyle karşılandı.

RAMALLAH, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrailli aşırılıkçı "Kach" hareketini, yabancı terör örgütleri listesinden çıkarması, Filistinliler tarafından kınama ve tepkiyle karşılandı. Filistin Devlet Başkanlığı Pazar günü yaptığı yazılı basın açıklamasında söz konusu hareketin "Filistinlilerin öldürülmesi ve sürgün edilmesine yönelik kışkırtmalardan" sorumlu olduğunu hatırlatarak kararı sert şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Kach" hareketini ve diğer dört grubu ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca hazırlanan terör örgütleri listesinden çıkardığını duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanlığı, "Amerikan Kongresi, Kach hareketini terör listesinden çıkarıp Filistin Kurtuluş Örgütü'nüyse (FKÖ) terör örgütü olarak değerlendirmeye devam ederek Filistinlileri cezalandırmakta ısrar etmektedir" ifadelerini kullandı. FKÖ İcra Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin kararını "hayret verici" olarak niteledi. "FKÖ'nün terör listesinde tutma ısrarı; devam eden bir mağduriyet, çifte standart ve adaletsizliğin zaferi anlamına geliyor" diyen eş-Şeyh, FKÖ'nün "Filistin halkının tek ve meşru temsilcisidir" ifadelerini kullandı. "Kach" hareketi, İsrail yasaları uyarınca bir terör hareketi olarak sınıflandırılmıştı. Hareket, 1990 yılında ABD'de suikaste kurban giden Haham Meir Kahane tarafından kuruldu. Grup, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin öldürülmesi ve yerlerinden edilmesinden sorumlu tutuluyor.

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Kaynak: Xinhua

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