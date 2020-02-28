Filistinliler ABD'nin sözde barış planını sabah namazında protesto etti - Son Dakika
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Filistinliler ABD'nin sözde barış planını sabah namazında protesto etti

6 saat önce

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler, sabah namazında ABD'nin sözde barış planını protesto etti.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler, sabah namazında ABD'nin sözde barış planını protesto etti. Sabah namazı için kentteki en-Nasır Camisi'ne gelen Filistinliler, namazın ardından sözde barış planına karşı sloganlar attı.

Filistinliler ABD'nin sözde barış planını sabah namazında protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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