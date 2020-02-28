Filistinliler ABD'nin sözde barış planını sabah namazında protesto etti - Son Dakika

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Filistinliler ABD'nin sözde barış planını sabah namazında protesto etti
6 saat önce
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler, sabah namazında ABD'nin sözde barış planını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler, sabah namazında ABD'nin sözde barış planını protesto etti. Sabah namazı için kentteki en-Nasır Camisi'ne gelen Filistinliler, namazın ardından sözde barış planına karşı sloganlar attı.
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