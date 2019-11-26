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Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
6 saat önce
Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:43 Kaynak: AA
Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti. Gösteriye katılanlar, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın, fotoğrafını taşıdı.
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