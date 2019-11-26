Son Dakika Haberleri: Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
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Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

6 saat önce

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti. Gösteriye katılanlar, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın, fotoğrafını taşıdı.

Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:43 Kaynak: AA
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